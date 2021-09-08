الرياضة
ثلاثة ترشيحات لرئاسة الرجاء
المكتب يتدارسها وتحفظ على بعض الأسماء وغموض يلف مصير الجمع انتهت أول أمس (الاثنين)، مهلة لتقديم الترشيحات لرئاسة الرجاء الرياضي، بتقدم ثلاثة لوائح لاستحقاقات 14 شتنبر المقبل. ويتعلق الأمر بأنيس محفوظ، الكاتب العام السابق، ورضوان الرامي ونور الدين الخلفاوي، على أن تخضع لوائحهم للدراسة قبل تأكيدها في بلاغ رسمي للنادي،أكمل القراءة »
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