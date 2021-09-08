الرياضة
إضراب اللاعبين يخيم على قصبة تادلة
رفض لاعبو شباب قصبة تادلة لكرة القدم، خوض التداريب استعدادا لانطلاق بطولة القسم الوطني هواة، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر منها الفريق. واعتمد محمد بورجي، مدرب الفريق، على عدد من لاعبي فئة الأمل، في المباراة الودية أمام شباب أطلس خنيفرة، بسبب مقاطعة اللاعبين الأساسيين للتداريب. ويفتقد شباب قصبة تادلةأكمل القراءة »
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