حوادث
سقوط جانحين فرضوا “الزطاطة” على التجار
اعتقلت الشرطة القضائية بالمنطقة الثالثة بفاس، ثلاثة شباب لأغلبهم سوابق، ابتزوا تجارا وباعة متجولين بحي بن دباب بمقاطعة المرينيين، بعد اعتقالهم إثر أبحاث وتحريات باشرتها بتنسيق مع إدارة مراقبة التراب الوطني (ديستي) والفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وأوقفوا بعد عملية رصد والاستعانة بشهادات بعض ضحاياهم دأبوا على إرغامهم على أداءأكمل القراءة »
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