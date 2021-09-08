وطنية
أزبال الحملة… أولى “هدايا” الأحزاب
(أحمد جرفي)المنتخبون سيفوزون بالمقاعد والناخبون وعمال النظافة سيربحون الأوساخ انتهت الحملة الانتخابية وحل يوم التصويت، وبعد مدة ستقتسم الأحزاب والمرشحون الفائزون بالمقاعد المناصب في ما بينهم، فيما سيرث المواطنون وعمال النظافة بشاعة الفضاءات العامة، وكتل الأزبال الملقاة في الشارع العام، ومن هذه المخلفات ما سيبقى لسنوات، من قبيل بعض الكتاباتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا