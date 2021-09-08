الرياضة
أولمبيك آسفي ممنوع من ملعبه
تدخلات لفتحه أمام تداريب الفريق قبل بداية البطولة أفاد مصدر مسؤول أن الشركة التي تشرف على صيانة ملعب المسيرة بآسفي، منعت الفريق المحلي من خوض حصصه التدريبية على أرضيته، منذ انطلاق الاستعدادات قبل أربعة أسابيع. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن الشركة بررت موقفها بأن عشب الملعب خضع إلى إصلاحاتأكمل القراءة »
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