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لطيفة التونسية تنهي “الأستاذ” انتهت النجمة لطيفة التونسية من تصوير أغنيتها الجديدة “الأستاذ” بطريقة الفيديو كليب، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على “يوتوب”. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع لطيفة مع الفنان أحمد كرارة، وتساءلوا عن طبيعة التعاون بينهما، ليتضح أن الصورة من كواليس تصوير كليب أغنية “الأستاذ”، حيث شاركهاأكمل القراءة »
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