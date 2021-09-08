الرياضة
الجامعة تحرج الجزائر
خصصت استقبالا حارا للخضر وردت على إشاعات الإعلام الموالي لنظام الجنرالات أحرجت جامعة كرة القدم، النظام العسكري الجزائري، وخصصت أول أمس (الاثنين)، استقبالا حارا لبعثة الخضر، بمطار مراكش المنارة، أمام استغراب بعض وسائل الإعلام الجزائرية الموالية للنظام. وكان في استقبال الوفد الجزائري بالمطار، وفد من الجامعة، يتقدمه طارق نجم، الكاتبأكمل القراءة »
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