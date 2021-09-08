اذاعة وتلفزيون
عاطر يسخر من المنتخبين
تفاعل الفنان والإذاعي محمد عاطر، مع لحظة الانتخابات وما يرافقها من طرائف، بطريقته الخاصة من خلال أغنية ساخرة بعنوان “النائب اللي صوتنا عليه يا حسرة اغبر فخطرة”. وتعامل عاطر من خلال الأغنية الجديدة مع الفنان الشعبي كمال هاريمو الذي رافقه بالعزف والغناء رفقة مجموعته الفنية، وتم تسجيل كليب خاص بالأغنيةأكمل القراءة »
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