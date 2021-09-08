الصباح الفني
يوتوب” ينتصر لزيادي
تمكنت المغنية هند زيادي من رفع الحجب عن “كوفر” أغنيتين طرحته، قبل أسابيع على قناتها على “يوتوب”، إلا أنها فوجئت بإدارة الموقع تحجبه لأسباب لها علاقة بحقوق الملكية. واضطرت زيادي، بعد اختفاء الفيديو من قناتها، رغم أنه حقق نسب مشاهدة كبيرة، إلى مراسلة إدارة الموقع والتواصل مع المسؤولين عنه، منأكمل القراءة »
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