الرياضة
ثلاثة احتياطيين في لائحة منتخب “فوتصال”
وضع هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، ثلاثة لاعبين في لائحة الاحتياط، وهم عبد العزيز بوخريص من مانريسا الإسباني وعبد اللطيف فاتي من شباب المحمدية وخالد الكورعي من لوكوس القصر الكبير. وسيكون اللاعبون الثلاثة رهن إشارة الدكيك في أي لحظة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وضمت اللائحة النهائية، التيأكمل القراءة »
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