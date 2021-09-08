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الرياضة

طائرات خاصة لنقل لاعبي غينيا

منذ دقيقتين
أندية أوربية قررت التكلف بإعادتهم وأخرى تتضامن لنقل جميع الممارسين بالدوري الفرنسي قررت أندية أوربية بعث طائرات خاصة، من أجل ترحيل لاعبيها الموجودين حاليا رفقة منتخب بلادهم بكوناكري، بعد فرض حظر التجول من قبل السلطات العسكرية، التي قادت الانقلاب على الرئيس ألفا كوندي. وأعلنت مجموعة من الأندية أنها ستبعث طائراتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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