الرياضة
أسود القاعة يهزمون الفيتنام
يواصل المنتخب الوطني انتصاراته في المباريات الإعدادية، تحضيرا لنهائيات كأس العالم بليتوانيا، المقامة في الفترة الممتدة ما بين 12 شتنبر ورابع أكتوبر المقبل. وأضاف أسود القاعة منتخب الفيتنام إلى قائمة ضحاياهم، بعد الفوز عليه بهدفين لواحد في المباراة، التي جمعتهما بالقاعة المغطاة بيونافا في ليتوانيا. وتميزت هذه المباراة بندية قويةأكمل القراءة »
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