الرياضة
بدر هاري: لن أتوقف
قال إن خسارته محبطة لكنه يسير في الطريق الصحيح قال البطل المغربي في الكيك بوكسينغ، بدر هاري، إنه محبط للهزيمة الأخيرة، أمام البولندي روزيسك، ويعلم أن محبيه قلقون أيضا عليه. وأوضح هاري في تدوينة نشرها على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن النتيجة لم تكن جيدة ومن الصعب التطرقأكمل القراءة »
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