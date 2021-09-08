حوادث
إيقاف مروجي “قرقوبي” بمراكش
تمكنت مصالح الأمن بمراكش، أخيرا، من إيقاف شخصين بحي بلبكار، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بمسك وترويج الأقراص الطبية المهلوسة ومخدر الشيرا ومسحوق الكيف الممزوج بمسحوق التبغ المهرب. وأفاد مصدر مطلع أن فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكنت من الوصول إلى المعنيين بالأمر، على خلفيةأكمل القراءة »
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