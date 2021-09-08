وطنية
الداخلية: التصويت ببطاقة التعريف
أكد بلاغ لوزير الداخلية، لكافة الناخبات والناخبين، أن التصويت لمناسبة الاقتراع المقرر إجراؤه اليوم (الأربعاء)، يتم حصريا على أساس البطاقة الوطنية للتعريف لإثبات هوية المصوتين. وأضاف بلاغ الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين، الذين قاموا بالإجراءات الخاصة بتجديد بطاقتهم الوطنية للتعريف، أن يشاركوا في الاقتراع، على أساس الوصل الذي تسلمه المديريةأكمل القراءة »
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