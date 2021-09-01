وطنية
“بيجيدي” يتهم رجال السلطة بالترهيب
رئيس الحكومة يهاجم الداخلية ويحتج على توزيع المال اتهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزيره في الداخلية، المشرف السياسي على الانتخابات، بعدم الحياد الإيجابي في النزال الانتخابي، وممارسة السلطة ضغوطات، وغض الطرف عن استعمال المال في دوائر انتخابية معينة. وهاجم «بيجيدي» مجددا أعوان ورجال السلطة باتهامهم بتعريض أعضائه ومرشحيه إلىأكمل القراءة »
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