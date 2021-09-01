الصباح الفني
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تترك وظيفتها للعمل في منجم كشفت امرأة أسترالية، كيف تحولت إلى مليونيرة، بعدما تركت عملها مساعدة إدارية في شركة خاصة، وبدأت بالعمل في أحد مناجم الذهب. كانت ميلاني وود (45 عاما)، من مدينة بيرث الأسترالية، تعمل في وظيفة روتينية، لم تحقق لها أيا من طموحاتها التي طالما حلمت بتحقيقها، فاتخذتأكمل القراءة »
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