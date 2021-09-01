الصباح الفني
فتحي تتفوق على شاروخان وعجرم
بعد تحطيمها حاجز مليار مشاهدة على “يوتوب” بأغنية “ديلبار”، تواصل الفنانة المغربية نورة فتحي كسر الأرقام القياسية، إذ تمكنت من تصدر قائمة الفنانين الأكثر متابعة على “إنستغرام” ببلوغها عتبة 31 مليون متابع، لتكون بذلك الفنانة العربية والإفريقية، الأكثر انتشارا على الموقع المذكور. وسطع نجم الفنانة الاستعراضية عاليا في سماء بوليوود،أكمل القراءة »
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