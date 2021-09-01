الرياضة
“فيفا”: تسريح اللاعبين حماية للنزاهة
دعا السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رابطتي الدوريين الإنجليزي والإسباني، إلى السماح للاعبين بخوض تصفيات كأس العالم، من أجل حماية النزاهة الرياضية. وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ورابطة الدوري الإسباني، أنهما تدعمان الأندية، التي ترفض ترك لاعبيها لمنتخبات بلدانهم التي يتطلب دخول الأشخاص العائدين منها للحجرأكمل القراءة »
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