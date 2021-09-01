الرياضة
جورجينيو على عرش أوربا
تربع الإيطالي جورجينيو، أخيرا، على عرش لاعبي كرة القدم بأوربا، بعد نيله لقب أفضل لاعب، أخيرا، بعد تتويجه بلقب كأس أوربا للأمم مع منتخب بلاده، وعصبة أبطال أوربا مع تشيلسي. وتفوق جورجينيو على زميله بتشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي، الذي كان قريبا هو الآخر من حصد اللقب، لكنه نال لقب أفضلأكمل القراءة »
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