الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي بدأ الرجاء الرياضي، أمس (الثلاثاء)، معسكرا إعداديا بمراكش، استعدادا لبداية البطولة الوطنية، المقررة في 10 شتنبر الجاري. ويستهل الرجاء البطولة، بملعب يوسفية برشيد، لحساب الجولة الأولى، حسب ما أسفرت عنه قرعة البطولة. الجيش الملكي تلقى لاعبو الجيش الملكي، أول أمس (الاثنين)، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كوروناأكمل القراءة »
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