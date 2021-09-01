الرياضة
كين يفرح عشاق توتنهام
تنفست جماهير توتنهام الصعداء، بعدما أكد الدولي الإنجليزي هاري كين، بقاءه مع فريقه اللندني هذا الموسم، منهيا مسلسلا استمر لأسابيع، بعدما طالب برحيله عن الفريق، بعد نهاية الموسم الماضي مباشرة، ونيله لقب هداف الدوري. وقال كين في رسالة وجهها لجماهير الفريق وإدارته، نشرها عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، إنهأكمل القراءة »
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