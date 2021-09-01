الرياضة
مديحي يغادر مكناس بعد ساعات من توقيعه
تعاقد رسميا المدرب الوطني عزيز الكراوي، مع النادي المكناسي لكرة القدم، مكان محمد مديحي، الذي تراجع عن قرار التوقيع ل”الكوديم” في آخر لحظة. وجاء قرار مغادرة مديحي للفريق المكناسي، بسبب غياب أبسط شروط العمل، منها اللوازم اللوجيستيكية خلال الحصص التدريبية، التي أشرف عليها، ناهيك عن المشاكل المالية والتسييرية التي يعيشهاأكمل القراءة »
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