الرياضة
شاكلا: اختياري كان رياضيا
قال إنه رفض عروضا من الخليج حتى يكون جاهزا للدفاع عن القميص الوطني أرجع الدولي المغربي سفيان شاكلا، اختياره الدوري البلجيكي، لمواصلته مسيرته الكروية، لبحثه عن مساحة اكبر للعب، أملا في المحافظة على مكانته رفقة الأسود. وكشف شاكلا، في حوار مع «الصباح» ننشره لاحقا، أنه توصل بالعديد من العروض منأكمل القراءة »
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