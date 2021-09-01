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الرياضة

اجتماع للحسم في مستقبل الكرتي

منذ 16 ساعة
الوداد يخطف الداودي من الجيش ويضم الكونغولي تسومو بديلا للكعبي من المتوقع أن يكون سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، قد حسم أمس (الثلاثاء)، في مستقبل وليد الكرتي، رفقة الفريق، خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان، لدراسة العرضين اللذين توصل بهما من الزمالك وبيراميدز المصريين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن دخول بيراميدز علىأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة
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