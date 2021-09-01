أســــــرة
جوز الهند للعناية بالبشرة
ينصح خبراء التجميل باستعمال زيت جوز الهند، نظرا لفوائده الصحية الكثيرة، التي تساعد على ترطيب البشرة ومنحها نضارة ورونقا. ويعتبر زيت جوز الهند أحد أفضل البدائل لجيل تنظيف الجسم، رغم أنه قد يبدو دهنيا في البداية بعد التطبيق، فإن البشرة ستمتصه بسرعة، تاركة إحساسا مرطبا بدون تلك الطبقة الدهنية. ولزيتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا