أســــــرة
“إيتيكيت” الأناقة عند المرأة
لا يمكن الفصل بين الأناقة والحضور المهذب، إذ يتحتم على المرأة مراعاة قواعد “الإتيكيت” التي يفرضها ذلك، خاصة في الأماكن العامة. وينصح المختصون في “الإيتيكيت” بضرورة الاهتمام بالمظهر الخارجي، دون المبالغة في وضع مستحضرات التجميل والعطور والزينة، علما أن البساطة رمز للأناقة، ولا علاقة للأناقة بالموضة، بل يكفي تنسيق الألوانأكمل القراءة »
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