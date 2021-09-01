الصباح الفني
العبدية تستعد لإطلاق “هو مالو”
تستعد الفنانة الشعبية إكرام العبدية لإطلاق أحداث أعمالها الغنائية بعنوان “هو مالو”، التي بدأت في الترويج لها، أخيرا، على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. واكتفت الفنانة إكرام العبدية بالإعلان عن عنوان الأغنية دون ذكر تفاصيل أكثر عن الموضوع الذي تتناوله في عمل يتوقع إطلاقه في الأيام القليلة المقبلة. جديرأكمل القراءة »
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