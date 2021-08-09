الصباح السياسي
الاستقلال يحافظ على قلاعه
تصدر نتائج انتخابات الغرف بجهة العيون الساقية الحمراء وأبقى على خارطة وجوده في البيضاء تصدر حزب الاستقلال نتائج انتخابات الغرف المهنية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، التي أجريت الجمعة الماضي، بحصوله على 31 مقعدا من أصل 72 المخصصة لهذه الجهة، التي بلغت فيها نسبة المشاركة في عملية التصويت 64,09أكمل القراءة »
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