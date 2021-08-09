الرياضة
الجيش يشعل “الميركاطو”
الفريق يحسم صفقة رابعة ويفسخ عقد بانكالا والكودالي أشعل الجيش الملكي مرحلة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع أربعة لاعبين حتى الآن، في انتظار إبرام صفقات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة. ويواصل الفريق العسكري تعزيز صفوفه، تحسبا للموسم الكروي المقبل، بعد ضم إبراهيم السبعوني، لاعب خط الوسط، قادما إليه من الدوريأكمل القراءة »
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