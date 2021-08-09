الصباح السياسي
“بيجيدي” يقلل من الهزيمة
سارع العدالة والتنمية إلى الرد على التحليلات التي ذهبت إلى اعتبار النتائج التي حصل عليها الحزب في انتخابات الغرف المهنية، والتي لم تتجاوز 49 مقعدا، تصويتا عقابيا ستكون له تداعيات على الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقبلة. وهاجم الحزب على لسان عدد من مسؤوليه، الجهات التي حاولت ربط نتائج الانتخابات المهنيةأكمل القراءة »
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