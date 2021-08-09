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الرياضة

الوداد ينهي نزاعه مع جبور

منذ 19 ثانية
الفريق رفض مناقشة عروض لاعبيه قبل تعيين المدرب أنهى الوداد نزاعه مع الليبيري وليام جبور، الذي يطالب بمستحقات مالية قضت بها محكمة التحكيم الرياضي لفائدته بقيمة 585 مليونا. وعرض الوداد على محامي جبور، صوف مستحقاته عبر ثلاث دفعات، الأمر الذي قبل به اللاعب، ليطوى الملف بصفة نهاية. وحل الوداد ثلاثةأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية

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