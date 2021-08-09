حوادث
مصرع شابين في حادثة سير
أودت حادثة سير مؤلمة، وقعت نهاية الأسبوع الماضي، بحياة راكبين قضيا نحبها على الفور بعد إصابتهما بجروح بالغة، إثر انقلاب سيارة الإسعاف التي كانت تقلهما، وكانا في مهمة إنسانية إلى مستشفى بني ملال لنقل مريضة باغتها المرض وحاولا إنقاذها، لكن شاء القدر أن تنتهي حياتهما في ظروف مأساوية. ولم يستوعبأكمل القراءة »
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