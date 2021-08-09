الصباح السياسي
وهبـي : الطريـق مازالـت طويلـة
أمين عام الأصالة والمعاصرة حذر من وجود بؤر دعم وتهديد وانخراط واسع للإدارة نبه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى خطورة ما عرفته الأجواء العامة التي جرت فيها عملية انتخابات الغرف المهنية، بسبب “استمرار بعض الممارسات المعرقلة لتقدم المسار الديمقراطي، والمشوشة على الاختيارات الديمقراطية التي أجمعت عليهاأكمل القراءة »
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