حوادث
وفاة مضرم النار في جسده
فارق الحياة، صباح أول أمس (السبت)، الشاب الذي أضرم النار في جسده أخيرا، أمام الملحقة الإدارية التابعة لباشوية إقليم سيدي بنور. وأضرم الهالك النار في جسده احتجاجا على أعوان السلطة، بعد مصادرة عربته المجرورة التي اعتبرها مصدر رزقه الوحيد، وأنه المعيل لعائلته بدوار القرية الصفيحي، وتمت مصادرة عربة الهالك فيأكمل القراءة »
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