الرياضة
الحيمر يستعين بمساعد جديد
التحق محمد كروان، بشباب السوالم الرياضي، إذ سيشغل مهمة مدرب مساعد مكلف بالإعداد البدني، والارتقاء برضوان حمصاوي لشغل مهمة مدرب مساعد، لمعرفته الكبيرة بخبايا الفريق الصاعد إلى القسم الأول. ووقع كروان عقدا يمتد لموسم واحد، إذ شرع في قيادة تداريب شباب السوالم، رفقة الطاقم التقني المشكل من المدرب رضوان الحيمر،أكمل القراءة »
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