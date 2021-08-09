الرياضة
كرمة: لم أتردد في قبول عرض بركان
المسؤول عن مركز التكوين قال إنه فضل النادي على عروض كثيرة قال أمين كرمة، المسؤول عن مركز تكوين نهضة بركان، إن مشروع الفريق مبهر، وهو ما شجعه على الانضمام إليه. وأكد كرمة في اتصال مع “الصباح”، أنه تلقى عرضا رسميا من مسؤولي الفريق البركاني، إذ سيتولى مهمة الإشراف على المركزأكمل القراءة »
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