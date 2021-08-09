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حوادث

شجار يفضح خيانة زوجية

منذ 24 ثانية
ترصد خطوات متزوجة بعد مغادرتها البيت بسبب خصام مفتعل مكن من ضبطها متلبسة رفقة عشيقها تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أول أمس (السبت)، من مداهمة شقة تم تحويلها إلى وكر للدعارة والفساد من قبل متزوجة تبلغ من العمر 30 سنة. وحسب مصادر “الصباح”، استغلت المتهمة شجارها مع زوجهاأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية

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