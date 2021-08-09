الرياضة
جامعة الغولف تصادق على حصيلتها
صادق الجمع العام العادي للجامعة الملكية الأسبوع الماضي، عبر تقنية التواصل المرئي، بالإجماع، على التقريرين الأدبيين والماليين، خلال موسمي 2019 و2020. وحضر الجمع العام، الذي ترأسه مصطفى الزين، نائب الرئيس المنتدب الأول للجامعة، الكاتب العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية. وحسب التقرير الأدبي، فقد عرفتأكمل القراءة »
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