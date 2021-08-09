الرياضة
أوشريف مدربا للدشيرة
قال إن الصعود ليس من الأولويات لكن يظل طموحا مشروعا تعاقد أولمبيك الدشيرة، المنتمي للقسم الثاني، مع الإطار الوطني، مصطفى أوشريف، مدربا للفريق، خلفا لعبد الكريم الجيناني. واعتبر الدشيرة في بلاغ رسمي أن التعاقد جاء بعد دراسة مجموعة من الملفات، وتم اتخاد القرار بإجماع أعضاء المكتب المسير، بقبول ملف أوشريفأكمل القراءة »
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