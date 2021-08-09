ربورتاج
شبـح الحجـر يحـوم حـول عيـن الذئـاب
الإغلاق يبدأ تدريجيا في السابعة والنصف وعودة “الباراجات” في المدارات وقلق يملأ قلوب العاملين بالمقاهي والمطاعم عادت أجواء الحجر لترخي بظلالها على كورنيش عين الذئاب، بعد الإعلان عن التدابير الاحترازية الجديدة لمحاربة فيروس كورونا، والتي تنطلق في الكورنيش ابتداء من السابعة مساء. وعاينت «الصباح» التدابير المشددة التي يشهدها الكورنيش، إذأكمل القراءة »
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