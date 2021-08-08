برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس التشادي بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الجنرال دو كور دارمي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي إيتنو، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب ديبي إيتنو، في هذه البرقية، باسم الشعب والحكومة التشاديين وباسمه الخاص، عن أحر وأطيب تهانئه بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش.

كما أبرز رئيس جمهورية تشاد أنه في ظل القيادة المتبصرة لجلالة الملك، “تحققت اليوم طموحات وتطلعات الشعب المغربي إلى التنمية والتقدم، وخصوصا ازدهار حاضره ومستقبله”، مجددا التأكيد على التزامه بالعمل إلى جانب جلالة الملك من أجل توطيد علاقات الصداقة والتعاون المثالية بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.