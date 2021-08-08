الملك يتوصل ببرقية تهنئة من الرئيس القمري بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب عثماني، في هذه البرقية، باسم شعب وحكومة جزر القمر وباسمه الخاص، عن تهانئه الحارة ومتمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك وللعائلة الملكية الكريمة، ولشعب المملكة المغربية الشقيق.

كما اغتنم الرئيس القمري هذه المبادرة للإشادة بدينامية التعاون الثنائي المتميزة للغاية، مؤكدا التزامه الشخصي والتزام حكومته بمواصلة الجهود التي يبذلها البلدان لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

وجدد عثماني التأكيد، في هذه البرقية، على استعداده لمواصلة العمل، بتنسيق مع جلالة الملك، على توطيد أواصر التعاون والصداقة القائمة بين البلدين.