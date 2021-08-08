برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس البنمي بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية بنما، لاورينتينو كورتيزو كوهن، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب كورتيزو كوهن، لجلالة الملك، في هذه البرقية، باسم الشعب والحكومة البنميين، عن خالص متمنياته لجلالة الملك وللأسرة الملكية وللشعب المغربي بالصحة والرفاهية.

واغتنم الرئيس البنمي، هذه الفرصة ليجدد تأكيد رغبة حكومته في الحفاظ على علاقات الود والصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.