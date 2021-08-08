برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس الكونغولي بمناسبة عيد العرش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب ساسو نغيسو لجلالة الملك، في هذه البرقية، باسم الشعب والحكومة الكونغوليين وباسمه الخاص، عن أحر وأطيب تهانئه بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش. واغتنم الرئيس الكونغولي، هذه الفرصة ليجدد أطيب تمنياته لجلالة الملك وللأسرة الملكية بالسعادة والصحة، وتمنياته للسلام والازدهار للشعب المغربي الشقيق.

كما جدد السيد ساسو نغيسو، في هذه البرقية، استعداده الكامل للعمل، بالتنسيق مع جلالة الملك، لتوطيد علاقات الصداقة والأخوة والتعاون القائمة بين الدولتين.