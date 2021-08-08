برقية تهنئة من الملك إلى رئيس كوت ديفوار بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن درمان واتارا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لواتارا، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الإيفواري باطراد النماء والازدهار. ومما جاء في برقية جلالة الملك “هي مناسبة كذلك لأؤكد لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة العمل، سويا معكم، من أجل توطيد علاقات الأخوة والتضامن والتعاون المتميزة بين بلدينا، والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية متقدمة تستجيب لطموحات شعبينا الشقيقين”، داعيا جلالته للرئيس الإيفواري “بموصول التوفيق في جهودكم الحثيثة والدؤوبة من أجل تقدم وازدهار بلدكم”.