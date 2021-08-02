الصباح السياسي
خطاب الصفحة الجديدة
تفاؤل ملكي بمغرب النموذج التنموي وتطلع لطي الخلافات الجزائرية المغربية وجه الملك محمد السادس، رسائل إنسانية لشعبه لمناسبة حلول الذكرى 22 لتربعه على العرش، إذ قال الملك في خطاب صادق وصريح إنه يشعر بالآلام نفسها التي يشعر بها المغاربة قاطبة وهم يواجهون وباء كورونا، وإنه سهر على التدخل لضمان الحمايةأكمل القراءة »
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