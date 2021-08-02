الصباح السياسي
الطيبي: شجاعة وحكمة
عمر الطيبي الباحث في القضايا المغاربية دعا المسؤولين الجزائريين إلى التقاط حبل النجاة أكد عمر الطيبي، الباحث في القضايا المغاربية، أن الملك محمد السادس، مد يد الأخوة والمصالحة للمسؤولين الجزائريين، حينما دعا الرئيس الجزائري إلى حوار مباشر يقوم على مبدأ أن المغرب والجزائر توأم متكامل. وأوضح الباحث في مقال تحليلي،أكمل القراءة »
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