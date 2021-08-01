بانوراما
احذروا الأكلات السريعة
الدكتورة حجي قالت إنها قد تؤثر على الجهاز الهضمي ومحلات لا تحترم السلامة الصحية حذرت الدكتورة سارة حجي، طبيبة عامة من خطورة استهلاك الأكلات السريعة، إذ في الوقت الذي تراعي فيه محلات لبيعها شروط النظافة والسلامة الصحية، فإن محلات أخرى تنعدم فيها شروط الجودة وتسبب مشاكل صحية كثيرة، أبرزها أمراضأكمل القراءة »
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