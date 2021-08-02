اذاعة وتلفزيون
“البيوت أسرار” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الاثنين)، على موعد مع حلقتين جديدتين من المسلسل التلفزيوني الجديد “البيوت أسرار”. ويجمع المسلسل الجديد، عددا من الأسماء، من بينها محمد خيي وسعيدة باعدي وسعيد باي، وعادل أبا تراب وثريا العلوي، وهاجر مصدوقي وسلوى زهران، إلى جانب فاتي جمالي، علما أنه من إخراج علاء أكعبون،أكمل القراءة »
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